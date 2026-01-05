Расселл Уэстбрук оставил Райану Роллинзу синяк и не мог перестать пререкаться с «Бакс»
Уэстбрук решил потратить много времени на споры с «Бакс».
Разыгрывающий «Сакраменто» Расселл Уэстбрук потратил последние полминуты матча против «Милуоки» на обмен колкостями с соперником после того, как остановил защитника «Бакс» Райана Роллинза под кольцом, оставив ему синяк на лбу.
«Кингс» проиграли пятый матч подряд (98:115), на счету Уэстбрука 21 очко (лучший результат в команде), у Роллинза – 12 очков.
Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: Chaz NBA
