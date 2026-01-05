3

Деррик Джонс снова растянул связки колена, отыграв 4 матча после предыдущего растяжения

Джонс получил повторную травму.

Форварду «Клипперс» Деррику Джонсу диагностировано растяжение медиальной коллатеральной связки правого колена второй степени. Игрок будет повторно обследован через шесть недель. 

Джонс провел всего четыре матча после возвращения от предыдущего растяжения связок в том же колене, из-за которого он пропустил более месяца. Обе травмы были получены в матчах против «Бостона».

Возвращение Джонса совпало с недавним подъемом в игре «Клипперс», которые одержали шесть побед подряд до поражения от «Селтикс». В 4 играх между повреждениями Джонс набирал в среднем 10 очков и 3,5 подбора за 21,8 минуты на паркете.

Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: соцсети Шэмса Чарании
logoКлипперс
logoНБА
травмы
logoДеррик Джонс
