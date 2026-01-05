Деррик Джонс снова растянул связки колена, отыграв 4 матча после предыдущего растяжения

Джонс получил повторную травму.

Форварду «Клипперс » Деррику Джонсу диагностировано растяжение медиальной коллатеральной связки правого колена второй степени. Игрок будет повторно обследован через шесть недель.

Джонс провел всего четыре матча после возвращения от предыдущего растяжения связок в том же колене, из-за которого он пропустил более месяца. Обе травмы были получены в матчах против «Бостона».

Возвращение Джонса совпало с недавним подъемом в игре «Клипперс», которые одержали шесть побед подряд до поражения от «Селтикс». В 4 играх между повреждениями Джонс набирал в среднем 10 очков и 3,5 подбора за 21,8 минуты на паркете.