Джейк Ларэвиа остался безнаказанным за двойное ведение
Судьи не заметили двойное ведение у Ларэвии.
В победном матче против «Мемфиса» (120:114) форварду «Лейкерс» Джейку Ларэвиа удалось избежать наказания за двойное ведение, хотя и соперники, и сам Ларэвиа заметили нарушение.
24-летний форвард разделил с Леброном Джеймсом второе место по результативности среди игроков «Лейкерс» в этом матче, набрав 26 очков (9 из 16 с игры), а также 5 подборов и 4 передачи.
Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: House of Highlights
