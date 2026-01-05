Джейк Ларэвиа остался безнаказанным за двойное ведение

Судьи не заметили двойное ведение у Ларэвии.

В победном матче против «Мемфиса » (120:114) форварду «Лейкерс » Джейку Ларэвиа удалось избежать наказания за двойное ведение, хотя и соперники, и сам Ларэвиа заметили нарушение.

24-летний форвард разделил с Леброном Джеймсом второе место по результативности среди игроков «Лейкерс» в этом матче, набрав 26 очков (9 из 16 с игры), а также 5 подборов и 4 передачи.