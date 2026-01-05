Спенсер Динуидди и «Бавария» расторгли контракт по взаимному согласию

Динуидди покинул «Баварию».

Американский защитник Спенсер Динуидди больше не будет выступать за мюнхенскую «Баварию». Из-за личных причин контракт 32-летнего баскетболиста, изначально действовавший до конца сезона, был расторгнут по взаимному согласию.

Из-за серьезной болезни одного из членов его семьи Динуидди был вынужден с согласия руководства клуба вылететь в США незадолго до Рождества.

«Я хочу поблагодарить организацию, команду и болельщиков; несмотря на сложный период сезона, я чувствовал себя в Мюнхене очень комфортно. Однако, к сожалению, в данный момент я не могу играть», – заявил Динуидди.

Опытный игрок НБА переехал в Германию в октябре, что стало для него первым европейским опытом. Он провел одиннадцать матчей Евролиги и, набирая в среднем 11,7 очка (и 2,9 передачи за игру), стал вторым по результативности баскетболистом «Баварии» после Андреаса Обста (12,6 очка).