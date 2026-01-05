Егор Дёмин набрал 13+4+4 и помог «Бруклину» обыграть «Денвер»
Дёмин набрал 13 очков в победном матче против «Наггетс».
Защитник «Бруклина» Егор Дёмин набрал 13 очков, 4 подбора и 4 передачи в победной встрече с «Денвером» (127:115).
Россиянин провел на паркете 27 минут, реализовав 5 из 9 бросков с игры (3 из 5 трехочковых), и закончил встречу с показателем полезности «+14».
Форвард «Нетс» Майкл Портер стал главным героем матча против своей бывшей команды, набрав 27 очков, 11 подборов и 5 передач.
«Бруклин» прервал серию из 3 поражений и занимает 13-е место на Востоке с результатом 11-22.
Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: страница Hoops Showtime в соцсети X
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости