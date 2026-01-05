Егор Дёмин набрал 13+4+4 и помог «Бруклину» обыграть «Денвер»

Дёмин набрал 13 очков в победном матче против «Наггетс».

Защитник «Бруклина » Егор Дёмин набрал 13 очков, 4 подбора и 4 передачи в победной встрече с «Денвером » (127:115).

Россиянин провел на паркете 27 минут, реализовав 5 из 9 бросков с игры (3 из 5 трехочковых), и закончил встречу с показателем полезности «+14».

Форвард «Нетс» Майкл Портер стал главным героем матча против своей бывшей команды, набрав 27 очков, 11 подборов и 5 передач.

«Бруклин» прервал серию из 3 поражений и занимает 13-е место на Востоке с результатом 11-22.