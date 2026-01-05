Девин Букер забросил победный трехочковый с сопротивлением Алекса Карузо и Лугенца Дорта

Букер принес «Санс» победу над «Тандер».

Лидер «Финикса » Девин Букер стал автором победного попадания в матче против «Оклахомы». Звезда «Санс» реализовал трехочковый, несмотря на опеку со стороны лучших защитников «Тандер» Алекса Карузо и Лугенца Дорта , оставив сопернику 0,7 секунды на ответ. Попытка Эджея Митчелла спасти матч в последней атаке не стала успешной.

По итогам встречи на счету Букера 24 очка (5 из 11 с игры, 1 из 4 из-за дуги, 13 из 15 штрафных), 6 подборов и 9 передач.

«Санс» нанесли «Тандер» всего шестое поражение текущего сезона (108:105).