Ненад Димитриевич подписал с «Баварией» контракт до конца сезона (Роберт Хьюзель)

Димитриевич перешел в «Баварию».

Как сообщает немецкий журналист Роберт Хьюзель, защитник «Зенита » Ненад Димитриевич перешел в «Баварию», подписав соглашения до конца сезона.

Ранее сообщалось, что в обратном направлении должен проследовать защитник Ксавьер Рэтан-Мэйс.

27-летний Димитриевич, ставший MVP плей-офф 2023 и чемпионом вместе с УНИКСом, вернулся в российский чемпионат после сезона в «Милане» и принял участие в 10 матчах, набирая в среднем 11,5 очка, 2,9 подбора и 5,7 передачи за 24 минуты на паркете.