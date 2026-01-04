0

Тайрик Джонс продолжит карьеру в «Олимпиакосе»

Переход Тайрика Джонса из «Партизана» в «Олимпиакос» близок к завершению. Греческий клуб согласился выплатить компенсацию, и американский центровой покинет сербскую команду.

После сложного периода в Сербии, где Джонс подвергался критике со стороны части болельщиков, интерес к нему проявили несколько европейских клубов, включая «Маккаби Тель-Авив». Однако, по информации Eurohoops, именно «Олимпиакос» оказался готов удовлетворить финансовые требования «Партизана», что и решило исход переговоров.

В свою очередь, «Партизан» уже нашел замену уходящему центровому. Сербский клуб намерен пригласить Тони Джекири, который недавно покинул московский ЦСКА.

Опубликовал: opimakh.ilya
Источник: Eurohoops
