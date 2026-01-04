4

Томислав Томович возглавит «Локомотив-Кубань» на следующей неделе (Владимир Спивак)

Томислав Томович станет новым главным тренером «Локомотива-Кубань».

«Локомотив-Кубань» готовится к смене главного тренера. Как сообщает журналист Владимир Спивак в своем Telegram-канале, краснодарский клуб уже подписал контракт с сербским специалистом Томиславом Томовичем, который до этого работал ассистентом главного тренера в белградской «Црвене Звезде». Официальное назначение ожидается на следующей неделе.

Несмотря на отсутствие опыта самостоятельной работы в топ-лигах, Томович имеет серьезный опыт в штабе одного из сильнейших клубов Европы и входит в тренерский штаб сборной Сербии под руководством Душана Алимпиевича.

Опубликовал: opimakh.ilya
Источник: Telegram-канал «Полный Спивак»
logoЛокомотив-Кубань
logoЦрвена Звезда
возможные переходы
logoЕдиная лига ВТБ
Владимир Спивак
logoсборная Сербии
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости баскетбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Антон Юдин о поражении от УНИКСа: «14% трехочковых в матче – это очень низкий для нас процент»
вчера, 18:03
Велимир Перасович: «Игры с ЦСКА, «Локомотивом» и «Зенитом» – особые. Баскетболисты хорошо это понимают»
вчера, 17:40
Единая лига ВТБ. 27 очков Ливая Рэндолфа принесли «Зениту» победу над «Пармой», УНИКС обыграл «Локомотив‑Кубань» в гостях и другие результаты
вчера, 15:21
Главные новости
НБА. «Детройт» примет «Нью-Йорк», «Клипперс» сыграют с «Голден Стэйт» и другие матчи
10 минут назад
Деандре Эйтон: «Большие» не могут «кормить» сами себя»
24 минуты назад
Леброн Джеймс: «В моей игре нет слабых мест»
48 минут назад
«Сакраменто» лишился Кигана Мюррэя и Кеона Эллиса из-за травм
сегодня, 16:02
Единая лига ВТБ. ЦСКА разгромил «Автодор» с разницей в 45 очков
сегодня, 15:49
Тайрик Джонс перешел из «Партизана» в «Олимпиакос», подписав соглашение на 2,5 года
сегодня, 15:45Фото
Ненад Димитриевич и «Бавария» заключили контракт по схеме 1+1
сегодня, 15:31Фото
ЦСКА является фаворитом на подписание Бруно Кабокло
сегодня, 10:59
Тони Джекири присоединился к «Партизану»
сегодня, 10:43Фото
Дэвид Адельман: «От обмена Майкла Портера выиграли все. Думаю, мы задействовали его правильно. Уверен, он со мной полностью не согласится»
сегодня, 10:00
Ко всем новостям
Последние новости
Матч между «Реалом» и «Маккаби Тель-Авив» пройдет без зрителей
сегодня, 15:12
«Даллас» и «Хьюстон» проведут две предсезонные игры в Китае
сегодня, 15:04Фото
Санти Альдама отправил мяч в аут от головы Луки Дончича
сегодня, 09:00Видео
Адриатическая лига. «Мега» встретится с «Веной»
сегодня, 08:34
Чемпионат Италии. «Венеция» сыграет с «Тревизо»
сегодня, 08:30
Чемпионат Турции. «Фенербахче» нанес «Бешикташу» первое поражение в чемпионате, «Анадолу Эфес» выиграл у «Мерсина» и другие результаты
вчера, 20:45
Чемпионат Италии. «Динамо Сассари» вырвал победу у «Брешии» в овертайме, «Милан» взял верх над «Удине» и другие результаты
вчера, 19:54
Антон Юдин о поражении от УНИКСа: «14% трехочковых в матче – это очень низкий для нас процент»
вчера, 18:03
Адриатическая лига. «Црвена Звезда» уверенно справилась с «Илирией», «Дубай» оказался сильнее «Сплита»
вчера, 17:53
Велимир Перасович: «Игры с ЦСКА, «Локомотивом» и «Зенитом» – особые. Баскетболисты хорошо это понимают»
вчера, 17:40