Томислав Томович возглавит «Локомотив-Кубань» на следующей неделе (Владимир Спивак)
Томислав Томович станет новым главным тренером «Локомотива-Кубань».
«Локомотив-Кубань» готовится к смене главного тренера. Как сообщает журналист Владимир Спивак в своем Telegram-канале, краснодарский клуб уже подписал контракт с сербским специалистом Томиславом Томовичем, который до этого работал ассистентом главного тренера в белградской «Црвене Звезде». Официальное назначение ожидается на следующей неделе.
Несмотря на отсутствие опыта самостоятельной работы в топ-лигах, Томович имеет серьезный опыт в штабе одного из сильнейших клубов Европы и входит в тренерский штаб сборной Сербии под руководством Душана Алимпиевича.
Источник: Telegram-канал «Полный Спивак»
