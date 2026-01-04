Зак Лоу: «Майами» дает категоричный отказ на все предложения по обмену Бэма Адебайо»
По информации обозревателя Зака Лоу, «Майами» четко дал понять, что не планируют обменивать центрового Бэма Адебайо, несмотря на интерес со стороны нескольких команд.
«Могут ли они когда‑нибудь обменять Бэма, чтобы разгрузить платежную ведомость и переориентироваться на более молодую команду? Другие клубы точно интересовались Адебайо – и получали категоричный отказ.
Пока команды присматриваются к Яннису [Адетокумбо] и другим звездным игрокам, все эти звезды хотят играть вместе с Бэмом. Думаю, «Хит» тоже будут внимательно следить за ситуацией с Яннисом», – отметил Лоу.
В нынешнем сезоне Бэм Адебайо демонстрирует следующие средние показатели: 17,4 очка, 9,7 подбора и 2,4 передачи за игру. При этом он проводит на площадке в среднем 31 минуту за матч.