Зак Лоу: «Майами» дает категоричный отказ на все предложения по обмену Бэма Адебайо»

«Майами» не намерен обменивать Бэма Адебайо.

По информации обозревателя Зака Лоу, «Майами » четко дал понять, что не планируют обменивать центрового Бэма Адебайо , несмотря на интерес со стороны нескольких команд.

«Могут ли они когда‑нибудь обменять Бэма, чтобы разгрузить платежную ведомость и переориентироваться на более молодую команду? Другие клубы точно интересовались Адебайо – и получали категоричный отказ.

Пока команды присматриваются к Яннису [Адетокумбо ] и другим звездным игрокам, все эти звезды хотят играть вместе с Бэмом. Думаю, «Хит» тоже будут внимательно следить за ситуацией с Яннисом», – отметил Лоу.

В нынешнем сезоне Бэм Адебайо демонстрирует следующие средние показатели: 17,4 очка, 9,7 подбора и 2,4 передачи за игру. При этом он проводит на площадке в среднем 31 минуту за матч.