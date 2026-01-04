7

Зак Лоу: «Майами» дает категоричный отказ на все предложения по обмену Бэма Адебайо»

«Майами» не намерен обменивать Бэма Адебайо.

По информации обозревателя Зака Лоу, «Майами» четко дал понять, что не планируют обменивать центрового Бэма Адебайо, несмотря на интерес со стороны нескольких команд.

«Могут ли они когда‑нибудь обменять Бэма, чтобы разгрузить платежную ведомость и переориентироваться на более молодую команду? Другие клубы точно интересовались Адебайо – и получали категоричный отказ.

Пока команды присматриваются к Яннису [Адетокумбо] и другим звездным игрокам, все эти звезды хотят играть вместе с Бэмом. Думаю, «Хит» тоже будут внимательно следить за ситуацией с Яннисом», – отметил Лоу.

В нынешнем сезоне Бэм Адебайо демонстрирует следующие средние показатели: 17,4 очка, 9,7 подбора и 2,4 передачи за игру. При этом он проводит на площадке в среднем 31 минуту за матч.

Опубликовал: opimakh.ilya
Источник: The Zach Lowe Show
logoМайами
Зак Лоу
возможные переходы
logoБэм Адебайо
logoНБА
logoЯннис Адетокумбо
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости баскетбола в любимой соцсети
Материалы по теме
На доске желаний сына Споэьстры заметили Янниса Адетокумбо
вчера, 05:59Фото
Бэм Адебайо красиво разобрался с Руди Гобером 1 на 1
вчера, 04:39Видео
Джейк Фишер: «Обмен Дэвиса или Адетокумбо вероятнее в межсезонье, когда у «Майами» будет доступ к двум дополнительным драфт-пикам»
31 декабря 2025, 06:40
Главные новости
НБА. «Детройт» примет «Нью-Йорк», «Клипперс» сыграют с «Голден Стэйт» и другие матчи
10 минут назад
Деандре Эйтон: «Большие» не могут «кормить» сами себя»
24 минуты назад
Леброн Джеймс: «В моей игре нет слабых мест»
48 минут назад
«Сакраменто» лишился Кигана Мюррэя и Кеона Эллиса из-за травм
сегодня, 16:02
Единая лига ВТБ. ЦСКА разгромил «Автодор» с разницей в 45 очков
сегодня, 15:49
Тайрик Джонс перешел из «Партизана» в «Олимпиакос», подписав соглашение на 2,5 года
сегодня, 15:45Фото
Ненад Димитриевич и «Бавария» заключили контракт по схеме 1+1
сегодня, 15:31Фото
ЦСКА является фаворитом на подписание Бруно Кабокло
сегодня, 10:59
Тони Джекири присоединился к «Партизану»
сегодня, 10:43Фото
Дэвид Адельман: «От обмена Майкла Портера выиграли все. Думаю, мы задействовали его правильно. Уверен, он со мной полностью не согласится»
сегодня, 10:00
Ко всем новостям
Последние новости
Матч между «Реалом» и «Маккаби Тель-Авив» пройдет без зрителей
сегодня, 15:12
«Даллас» и «Хьюстон» проведут две предсезонные игры в Китае
сегодня, 15:04Фото
Санти Альдама отправил мяч в аут от головы Луки Дончича
сегодня, 09:00Видео
Адриатическая лига. «Мега» встретится с «Веной»
сегодня, 08:34
Чемпионат Италии. «Венеция» сыграет с «Тревизо»
сегодня, 08:30
Чемпионат Турции. «Фенербахче» нанес «Бешикташу» первое поражение в чемпионате, «Анадолу Эфес» выиграл у «Мерсина» и другие результаты
вчера, 20:45
Чемпионат Италии. «Динамо Сассари» вырвал победу у «Брешии» в овертайме, «Милан» взял верх над «Удине» и другие результаты
вчера, 19:54
Антон Юдин о поражении от УНИКСа: «14% трехочковых в матче – это очень низкий для нас процент»
вчера, 18:03
Адриатическая лига. «Црвена Звезда» уверенно справилась с «Илирией», «Дубай» оказался сильнее «Сплита»
вчера, 17:53
Велимир Перасович: «Игры с ЦСКА, «Локомотивом» и «Зенитом» – особые. Баскетболисты хорошо это понимают»
вчера, 17:40