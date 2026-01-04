Джеймс Боррего о Зайоне Уильямсоне: «Он свеж, агрессивен и сейчас по‑настоящему уверен в себе»
Зайон Уильямсон третий матч подряд набирает 30+ очков.
«Новый Орлеан» потерпел 6-е поражение подряд, уступив «Портленду» со счетом 109:122. При этом лидер команды Зайон Уильямсон показал лучшую результативность в сезоне, набрав 35 очков. После матча главный тренер «Пеликанс» Джеймс Боррего высоко оценил текущую форму своей звезды.
«Он выглядит отлично. У него правильный настрой, ясный ум. Он свеж, агрессивен и сейчас по‑настоящему уверен в себе. Думаю, он играет так хорошо, как не играл уже давно. Я и раньше такое видел, но сейчас, похоже, он в лучшей форме за последнее время. И ментально, и физически он выглядит очень сильным», – заявил Боррего.
Для Уильямсона матч с «Портлендом» стал 3-м подряд с 30+ очками.
Опубликовал: opimakh.ilya
Источник: NOLA.com
