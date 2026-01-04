Митч Джонсон о Келдоне Джонсоне: Он – сердце и душа команды.

Форвард «Сан-Антонио » Келдон Джонсон стал одним из неформальных лидеров команды. Его ценят не только за игру на площадке, но и за характер и за ту легкость, с которой он создает атмосферу в раздевалке.

«У нас много ярких личностей и есть лицо франшизы. Но этот парень – сердце и душа команды», – отметил главный тренер «Сперс» Митч Джонсон .

При этом Джонсон остается важным стабильным игроком в ротации «Сан-Антонио»: В этом сезоне он сыграл 35 матчей, набирая в среднем 13,2 очка, 6,5 подбора и 1,4 передачи за 23 минуты на площадке.