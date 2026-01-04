0

Антон Юдин о поражении от УНИКСа: «14% трехочковых в матче – это очень низкий для нас процент»

Тренер «Локо» назвал причиной поражения от УНИКСа плохую реализацию трехочковых.

Краснодарский «Локомотив-Кубань» потерпел домашнее поражение от казанского УНИКСа со счетом 77:81. После матча главный тренер «Локо» Антон Юдин назвал ключевые причины поражения.

«Ключевой частью их нападения сегодня стали подборы на нашем щите и очки второго шанса. Мы к этому готовились, но поделать ничего с этим не смогли.

Тем не менее, мы все равно боролись, еще за минуту до конца был равный счет. В плане борьбы и самоотдачи у меня претензий к команде нет. Мы хорошо создавали себе открытые броски, однако реализация нас подвела: 0 трехочковых из 10 попыток в 4-й четверти и 14% в целом по матчу – это очень низкий для нас процент», – заявил Юдин.

Поражение от УНИКСа отбросило «Локомотив» на 5-ю строчку в турнирной таблице Единой лиги ВТБ.

Опубликовал: opimakh.ilya
Источник: соцсети «Бетсити Пармы»
Единая лига ВТБ
Антон Юдин
УНИКС
Локомотив-Кубань
