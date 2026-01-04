Велимир Перасович: «Игры с ЦСКА, «Локомотивом» и «Зенитом» – особые. Баскетболисты хорошо это понимают»

Тренер УНИКСа признал, что матчи против ЦСКА, «Локо» и «Зенита» – особенные.

УНИКС одержал важную победу на выезде, переиграв в Краснодаре «Локомотив‑Кубань » со счетом 81:77. Главный тренер казанцев Велимир Перасович после матча отметил, что игра с топ‑командой получилась сложной, но команда сумела справиться с возникшими проблемами.

«Каждый матч против «Локо» получается сложным. У них полный ростер, и они выступают хорошо. Сегодняшняя статистика вышла странной: мы доминировали на подборе, забрав на 22 отскока больше, но допустили много потерь. Это наше слабое место. В предыдущих матчах мы совершали по 15 потерь, сегодня – 18, что слишком много. Еще в концовке мы промазали несколько открытых бросков, что тоже является проблемой. Но я рад победе, потому что в Краснодаре всегда тяжело играть.

Когда мы встречаемся с такими командами, как ЦСКА , «Локомотив» или «Зенит » – это особенные матчи. Я пятый год в России и вижу значительную разницу между этими клубами и остальными. Поэтому победа над каждым из этих клубов, особенно на выезде, – это как дополнительный бонус. Баскетболисты хорошо это понимают», – сказал Перасович.

Эта победа позволила УНИКСу подняться на 1-е место в турнирной таблице Единой лиги ВТБ.