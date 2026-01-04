Журналист SI Крис Мэнникс: «Даллас» активно пытается получить у «Атланты» пик «Пеликанс» 2026 года»

«Даллас» активно пытается получить у «Атланты» пик «Нового Орлеана» 2026 года.

По информации журналиста Криса Мэнникса, «Даллас» активно ведет переговоры с «Атлантой», пытаясь получить незащищенный пик 1-го раунда драфта 2026 года, первоначально принадлежащий «Новому Орлеану».

Этот пик, который «Атланта » получила во время прошлого драфта, рассматривается как крайне ценный из-за неудачного сезона «Пеликанс» (8-28), которые на данный момент находятся на последнем месте Западной конференции. Теперь он потенциально может оказаться выбором в Топ-5.

«Могу с уверенностью сказать: «Маверикс» уже какое‑то время пытаются выторговать у «Хокс» этот пик «Пеликанс». Он давно в поле зрения руководства «Даллас», – сообщил Мэнникс в подкасте Open Floor от Sports Illustrated.

«Даллас », идущий 11-м на Западе (13-23), рассматривает возможность обмена своего центрового Энтони Дэвиса . Получение высокого пика в сделке могло бы стать для «Маверикс» важным активом для перестройки состава.