Евгений Пашутин о поражении от «Зенита»: «16 штрафных за четверть поломали наш ритм»

Евгений Пашутин прокомментировал поражение «Пармы» от «Зенита».

Пермская «Бетсити Парма » потерпела домашнее поражение от петербургского «Зенита ». Главный тренер хозяев Евгений Пашутин объяснил поражение большим количеством фолов в начале игры.

«Первую четверть мы начали хорошо, поймали ритм, но 16 штрафных за четверть поломали его, после не удалось реализовать ту энергию, которую показали на старте.

Мы должны быть готовы к такой тактике и жесткой борьбе. Нужно акцентировать внимание на игре в защите на смене, как раз в заключительной четверти правильных смен нам не хватило. Также мы совершили 18 потерь, что также сказалось на результате.

Но стоит отдать должное парням, они боролись до конца и хотели показать болельщикам, что мы играем на равном со всеми», – заявил Пашутин.

Это поражение стало для «Пармы» уже 16-м подряд в очных встречах с «Зенитом». Следующим соперником пермяков в Лиге ВТБ станет «Автодор», встреча с которым состоится 8 января.