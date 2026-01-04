0

Евгений Пашутин о поражении от «Зенита»: «16 штрафных за четверть поломали наш ритм»

Евгений Пашутин прокомментировал поражение «Пармы» от «Зенита».

Пермская «Бетсити Парма» потерпела домашнее поражение от петербургского «Зенита». Главный тренер хозяев Евгений Пашутин объяснил поражение большим количеством фолов в начале игры.

«Первую четверть мы начали хорошо, поймали ритм, но 16 штрафных за четверть поломали его, после не удалось реализовать ту энергию, которую показали на старте.

Мы должны быть готовы к такой тактике и жесткой борьбе. Нужно акцентировать внимание на игре в защите на смене, как раз в заключительной четверти правильных смен нам не хватило. Также мы совершили 18 потерь, что также сказалось на результате.

Но стоит отдать должное парням, они боролись до конца и хотели показать болельщикам, что мы играем на равном со всеми», – заявил Пашутин.

Это поражение стало для «Пармы» уже 16-м подряд в очных встречах с «Зенитом». Следующим соперником пермяков в Лиге ВТБ станет «Автодор», встреча с которым состоится 8 января.

Опубликовал: opimakh.ilya
Источник: соцсети «Бетсити Пармы»
logoЕдиная лига ВТБ
logoЗенит
logoБЕТСИТИ ПАРМА
logoЕвгений Пашутин
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости баскетбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Единая лига ВТБ. 27 очков Ливая Рэндолфа принесли «Зениту» победу над «Пармой», УНИКС обыграл «Локомотив‑Кубань» в гостях и другие результаты
вчера, 15:21
УНИКС официально объявил о переходе Тайрона Брюэра
вчера, 10:17Фото
Центровой «Бетсити Пармы» Террелл Картер стал MVP декабря в Единой лиге ВТБ
3 января, 13:20Фото
Главные новости
«Барса» обыграла «Реал» в класико. Хайлайты суперматча – на ВидеоСпортсе’‘
вчера, 21:23ВидеоСпортс"
НБА. «Бруклин» Дёмина обыграл «Денвер», «Кливленд» уступил «Детройту» и другие матчи
вчера, 20:42Live
Тайрик Джонс продолжит карьеру в «Олимпиакосе»
вчера, 20:37
ACB. «Барселона» обыграла «Реал» и прервала 9-матчевую серию поражений в класико, «Валенсия» разгромила «Манресу» и другие результаты
вчера, 20:23
Томислав Томович возглавит «Локомотив-Кубань» на следующей недели (Владимир Спивак)
вчера, 20:17
Зак Лоу: «Майами» дает категоричный отказ на все предложения по обмену Бэма Адебайо»
вчера, 19:17
Джеймс Боррего о Зайоне Уильямсоне: «Он свеж, агрессивен и сейчас по‑настоящему уверен в себе»
вчера, 18:47
Митч Джонсон о Келдоне Джонсоне: «Он – сердце и душа команды»
вчера, 18:22
Журналист SI Крис Мэнникс: «Даллас» активно пытается получить у «Атланты» пик «Пеликанс» 2026 года»
вчера, 17:22
«Он мне как брат, и это не изменится». Джимми Батлер поддержал Джонатана Кумингу на фоне пропусков матчей и разговоров об обмене
вчера, 16:20
Ко всем новостям
Последние новости
Чемпионат Турции. «Фенербахче» нанес «Бешикташу» первое поражение в чемпионате, «Анадолу Эфес» выиграл у «Мерсина» и другие результаты
вчера, 20:45
Чемпионат Италии. «Динамо Сассари» вырвал победу у «Брешии» в овертайме, «Милан» взял верх над «Удине» и другие результаты
вчера, 19:54
Антон Юдин о поражении от УНИКСа: «14% трехочковых в матче – это очень низкий для нас процент»
вчера, 18:03
Адриатическая лига. «Црвена Звезда» уверенно справилась с «Илирией», «Дубай» оказался сильнее «Сплита»
вчера, 17:53
Велимир Перасович: «Игры с ЦСКА, «Локомотивом» и «Зенитом» – особые. Баскетболисты хорошо это понимают»
вчера, 17:40
Чемпионат Греции. «Панатинаикос» взял верх над «Кардицасом», «Арис» уступил «Олимпиакосу»
вчера, 15:50
Василий Карасев после победы над «Уралмашем»: «Многое не получалось, особенно в нападении. Видимо, салат Оливье еще выходит из игроков»
вчера, 14:34
Ростислав Вергун о поражении от МБА-МАИ: «В этой лиге нет слабых команд, если ты не готов добавить в конце, это сделает соперник»
вчера, 14:13
Йовица Арсич после матча с «Пари НН»: «Не помню, чтобы в Лиге ВТБ кто-то бросал хуже 50% со штрафных – это основная причина поражения»
вчера, 13:24
Динос Митоглу получил травму задней поверхности бедра
вчера, 12:10