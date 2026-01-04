  • Спортс
  • Баскетбол
  • Новости
  • «Он мне как брат, и это не изменится». Джимми Батлер поддержал Джонатана Кумингу на фоне пропусков матчей и разговоров об обмене
13

«Он мне как брат, и это не изменится». Джимми Батлер поддержал Джонатана Кумингу на фоне пропусков матчей и разговоров об обмене

Форвард «Голден Стэйт» Джимми Батлер поддержал Джонатана Кумингу.

Несмотря на отсутствие травм, форвард «Голден Стэйт» Джонатан Куминга вновь не вышел на площадку. На фоне слухов о возможном обмене и неясного будущего игрока в команде его одноклубник Джимми Батлер публично высказал ему поддержку.

«Ему лучше сегодня вечером прийти ко мне домой, поужинать, поиграть в «Уно» и домино. Он мне как брат. Мне совершенно неважно, что он вне ротации. Мы продолжаем общаться.

Это мой друг, мой брат, и это не изменится. Баскетбол – это всего лишь баскетбол. Но я люблю его как брата, желаю ему всего наилучшего и вижу, что он продолжает работать. У него правильный настрой.

Что касается возможного обмена, это ко мне не имеет никакого отношения, потому что я все равно буду звонить ему и интересоваться его делами, буду навещать его. Я все равно буду приходить к нему домой, есть его еду, играть с его детьми.

Его будущее – это его дело и дело других людей, но та связь и братство, которые мы построили, ничто не сможет изменить, если он мой человек», – сказал Батлер.

Будущее Куминги в «Уорриорз», прояснится в ближайший месяц. 15 января он получит право на обмен – ожидается, что «Голден Стэйт» начнет изучать варианты уже в ближайшие недели.

Опубликовал: opimakh.ilya
Источник: страница журналиста Энтони Слэйтера в соцсети Х
logoДжонатан Куминга
logoНБА
logoГолден Стэйт
logoДжимми Батлер
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости баскетбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Стив Керр о пропуске Кумингой матча с «Тандер»: «Он травмировался прямо перед игрой. Понятия не имею, насколько все серьезно»
3 января, 06:42
«Уорриорс» категорически против включения Джимми Батлера или Дрэймонда Грина в любые сделки
2 января, 17:29
«Сакраменто» по-прежнему заинтересован в Джонатане Куминге
30 декабря 2025, 18:33
Главные новости
«Барса» обыграла «Реал» в класико. Хайлайты суперматча – на ВидеоСпортсе’‘
вчера, 21:23ВидеоСпортс"
НБА. «Бруклин» Дёмина обыграл «Денвер», «Кливленд» уступил «Детройту» и другие матчи
вчера, 20:42Live
Тайрик Джонс продолжит карьеру в «Олимпиакосе»
вчера, 20:37
ACB. «Барселона» обыграла «Реал» и прервала 9-матчевую серию поражений в класико, «Валенсия» разгромила «Манресу» и другие результаты
вчера, 20:23
Томислав Томович возглавит «Локомотив-Кубань» на следующей недели (Владимир Спивак)
вчера, 20:17
Зак Лоу: «Майами» дает категоричный отказ на все предложения по обмену Бэма Адебайо»
вчера, 19:17
Джеймс Боррего о Зайоне Уильямсоне: «Он свеж, агрессивен и сейчас по‑настоящему уверен в себе»
вчера, 18:47
Митч Джонсон о Келдоне Джонсоне: «Он – сердце и душа команды»
вчера, 18:22
Журналист SI Крис Мэнникс: «Даллас» активно пытается получить у «Атланты» пик «Пеликанс» 2026 года»
вчера, 17:22
Единая лига ВТБ. 27 очков Ливая Рэндолфа принесли «Зениту» победу над «Пармой», УНИКС обыграл «Локомотив‑Кубань» в гостях и другие результаты
вчера, 15:21
Ко всем новостям
Последние новости
Чемпионат Турции. «Фенербахче» нанес «Бешикташу» первое поражение в чемпионате, «Анадолу Эфес» выиграл у «Мерсина» и другие результаты
вчера, 20:45
Чемпионат Италии. «Динамо Сассари» вырвал победу у «Брешии» в овертайме, «Милан» взял верх над «Удине» и другие результаты
вчера, 19:54
Антон Юдин о поражении от УНИКСа: «14% трехочковых в матче – это очень низкий для нас процент»
вчера, 18:03
Адриатическая лига. «Црвена Звезда» уверенно справилась с «Илирией», «Дубай» оказался сильнее «Сплита»
вчера, 17:53
Велимир Перасович: «Игры с ЦСКА, «Локомотивом» и «Зенитом» – особые. Баскетболисты хорошо это понимают»
вчера, 17:40
Евгений Пашутин о поражении от «Зенита»: «16 штрафных за четверть поломали наш ритм»
вчера, 16:36
Чемпионат Греции. «Панатинаикос» взял верх над «Кардицасом», «Арис» уступил «Олимпиакосу»
вчера, 15:50
Василий Карасев после победы над «Уралмашем»: «Многое не получалось, особенно в нападении. Видимо, салат Оливье еще выходит из игроков»
вчера, 14:34
Ростислав Вергун о поражении от МБА-МАИ: «В этой лиге нет слабых команд, если ты не готов добавить в конце, это сделает соперник»
вчера, 14:13
Йовица Арсич после матча с «Пари НН»: «Не помню, чтобы в Лиге ВТБ кто-то бросал хуже 50% со штрафных – это основная причина поражения»
вчера, 13:24