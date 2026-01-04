«Он мне как брат, и это не изменится». Джимми Батлер поддержал Джонатана Кумингу на фоне пропусков матчей и разговоров об обмене

Форвард «Голден Стэйт» Джимми Батлер поддержал Джонатана Кумингу.

Несмотря на отсутствие травм, форвард «Голден Стэйт» Джонатан Куминга вновь не вышел на площадку. На фоне слухов о возможном обмене и неясного будущего игрока в команде его одноклубник Джимми Батлер публично высказал ему поддержку.

«Ему лучше сегодня вечером прийти ко мне домой, поужинать, поиграть в «Уно» и домино. Он мне как брат. Мне совершенно неважно, что он вне ротации. Мы продолжаем общаться.

Это мой друг, мой брат, и это не изменится. Баскетбол – это всего лишь баскетбол. Но я люблю его как брата, желаю ему всего наилучшего и вижу, что он продолжает работать. У него правильный настрой.

Что касается возможного обмена, это ко мне не имеет никакого отношения, потому что я все равно буду звонить ему и интересоваться его делами, буду навещать его. Я все равно буду приходить к нему домой, есть его еду, играть с его детьми.

Его будущее – это его дело и дело других людей, но та связь и братство, которые мы построили, ничто не сможет изменить, если он мой человек», – сказал Батлер.

Будущее Куминги в «Уорриорз», прояснится в ближайший месяц. 15 января он получит право на обмен – ожидается, что «Голден Стэйт » начнет изучать варианты уже в ближайшие недели.