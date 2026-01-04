6

Деррик Джонс травмировал колено в матче с «Бостоном»

Форвард «Клипперс» пройдет МРТ-обследование в связи с повреждением колена.

Форвард «Клипперс» Деррик Джонс получил травму правого колена в матче против «Бостона» (115:146). После игры баскетболист сообщил журналистам, что завтра пройдет МРТ для определения тяжести повреждения.

Это вызывает серьезные опасения, ведь травму того же правого колена он получил 16 ноября в матче с «Селтикс» и тогда выбыл более чем на месяц.

Опубликовал: opimakh.ilya
Источник: страница журналиста Джоуи Линна в соцсети X
