Деррик Джонс травмировал колено в матче с «Бостоном»

Форвард «Клипперс» пройдет МРТ-обследование в связи с повреждением колена.

Форвард «Клипперс » Деррик Джонс получил травму правого колена в матче против «Бостона » (115:146). После игры баскетболист сообщил журналистам, что завтра пройдет МРТ для определения тяжести повреждения.

Это вызывает серьезные опасения, ведь травму того же правого колена он получил 16 ноября в матче с «Селтикс» и тогда выбыл более чем на месяц.