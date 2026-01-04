Василий Карасев после победы над «Уралмашем»: «Многое не получалось, особенно в нападении. Видимо, салат Оливье еще выходит из игроков»

Главный тренер МБА-МАИ прокомментировал победу над «Уралмашем».

МБА-МАИ в первом матче нового года одержала важную домашнюю победу над екатеринбургским «Уралмашем » со счетом 73:68. После игры главный тренер москвичей Василий Карасев заявил, что успех был достигнут исключительно за счет оборонительных действий.

«Очень хорошая, волевая, новогодняя победа, крайне важная для нас. Многое не получалось, особенно в нападении. Видимо, салат Оливье еще выходит из игроков. Брака было море, много промахов из-под кольца, смазанных штрафных.

Мы выиграли сегодня только за счет защиты – дали «Уралмашу» с его очень мощным составом только 68 очков дорогого стоит. Будем надеться, что наш процент попаданий будет расти, а вот защита должна оставаться такой же», – заявил Карасев.

Эта победа прервала для МБА-МАИ серию из трех поражений подряд.