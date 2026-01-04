  • Спортс
Ростислав Вергун о поражении от МБА-МАИ: «В этой лиге нет слабых команд, если ты не готов добавить в конце, это сделает соперник»

Тренер «Уралмаша» раскритиковал то, как команда провела концовку игры с МБА-МАИ.

В очередном матче регулярного чемпионата Лиги ВТБ «Уралмаш» проиграл в гостях МБА‑МАИ (68:73). Главный тренер екатеринбуржцев Ростислав Вергун объяснил поражение ошибками на последних минутах игры.

«В концовке нам не хватило концентрации, мы перестали придерживаться плана, который приносил результат. Можно сказать, что 35 минут я гордился командой, несмотря на промахи и ошибки. В этой лиге нет слабых команд, и если ты не готов добавить в конце, то это сделает соперник, что сегодня и произошло.

Трудности с набором очков в первой четверти? Сложно сказать, с чем это связано. Статистически первая четверть нам часто не удается. Поверьте, мы тоже пытаемся разобраться, что происходит. Вошли в матч, все были заиграны, я бы больше концентрировался на последних пяти минутах», – сказал Вергун.

Следующей задачей для «Уралмаш» станет сложный выездной матч против «Локомотива-Кубань», который состоится 7 января.

Опубликовал: opimakh.ilya
Источник: Официальный сайт Единой лиги ВТБ
