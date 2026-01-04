Ник Нерс: «Три матча подряд с одним составом – возможно, наш рекорд за последние 18 месяцев»
Главный тренер «Филадельфия» Ник Нерс отметил сбалансированную игру своей команды после выездной победы над «Нью-Йорком» со счетом 130:119.
«Тайриз Макси, безусловно, реализовал несколько важнейших бросков. Даже когда у нас наступал небольшой спад в атаке, он находил возможность забить решающий трехочковый и придать нам импульс.
У нас многое получается… Джоэл (Эмбиид) будет чаще идти на подбор, когда улучшит кондиции и самочувствие, а Тайриз – чаще делать рывки за спину защитникам. Это откроет больше возможностей для дальних бросков.
Думаю, главное – мы нащупали ритм, стали чуть более организованными. Мы провели три матча подряд с одним и тем же составом… Возможно, это рекорд для нас за последние 18 месяцев.
Нам предстоит долгий путь… Мы все еще выбираемся из ямы, в которой оказались в начале сезона. Нужно улучшить форму, ритм, здоровье – и мы будем на этом строить свою игру», – отметил главный тренер «Сиксерс».
Тайриз Макси набрал 36 очков и помог «Филадельфии» одержать победу над «Никс»