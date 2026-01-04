Йовица Арсич после матча с «Пари НН»: «Не помню, чтобы в Лиге ВТБ кто-то бросал хуже 50% со штрафных – это основная причина поражения»

Тренер «Енисея» назвал 44 % с линии штрафных главной проблемой матча с «Пари НН».

Красноярский «Енисей » проиграл дома «Пари Нижний Новгород» со счетом 72:76. После игры главный тренер хозяев Йовица Арсич назвал главной причиной поражения низкую реализацию штрафных бросков.

«Неудачное начало года для нас. Несмотря на проблемы при подготовке к сегодняшнему матчу, мы должны были побеждать. Многие игроки нервничали из-за судейства и думали об этом больше, чем о своей игре. У нас катастрофический процент реализации штрафных: не помню, чтобы в Лиге ВТБ кто-то бросал хуже 50 процентов – это основная причина поражения.

Возможно, за время между матчами игроки потеряли ритм, но даже так в отдельных отрезках наша энергия была на хорошем уровне. Мы старались и сделали много подборов в нападении. Нужно быстрее двигать мяч, лучше реализовывать дальние броски и штрафные», – отметил сербский специалист.

В матче с «Пари НН» «Енисей » реализовал лишь 8 из 18 штрафных бросков (44%). Следующим испытанием для красноярской команды станет домашний матч против «Самары» 7 января.