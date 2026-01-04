НБА. «Бруклин» Дёмина обыграл «Денвер», «Кливленд» уступил «Детройту» и другие матчи

4-5 января в рамках регулярного чемпионата НБА пройдут восемь матчей.

«Кливленд » (20-16, 6-е место на Востоке) встречается с «Детройтом » (25-9, 1-е на Востоке).

«Бруклин » Егора Дёмина (10-22, 13-е на Востоке) принимает «Денвер » (23-11, 3-е на Западе).

НБА

Регулярный чемпионат

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.