Майк Браун о серии поражений «Никс»: «Это отличная возможность понять, из чего мы сделаны»

Главный тренер «Нью-Йорка» обратился к команде на фоне серии поражений.

Потерпев поражение от «Филадельфии» (119:130), «Нью-Йорк» впервые с конца октября проиграли три матча подряд. Главный тренер команды Майк Браун прокомментировал сложный отрезок.

«Мы оказались в непривычной для нас ситуации – столкнулись с определенными трудностями. Я никогда не был в команде, которая за сезон не сталкивалась бы с трудностями – независимо от того, выиграли ли мы в конце сезона, вышли в финал или провели просто неплохой сезон. Каждая команда с этим сталкивается.

Теперь для нас главное – как мы отреагируем? Как из этого выйдем? Это отличная возможность понять, из чего мы сделаны.

Сейчас мы не демонстрируем должный уровень физической активности и не так хорошо отрабатываем защиту против заслонов, как должны», – отметил Браун.