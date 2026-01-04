Динос Митоглу получил травму задней поверхности бедра

Форвард «Панатинаикоса » Динос Митоглу выбыл из строя. По информации Sport24, греческий баскетболист потянул заднюю поверхность бедра во время субботней тренировки команды.

29-летний игрок уже приступил к лечению, однако точные сроки его восстановления и возвращения на площадку пока не определены. Эта травма стала очередным неприятным событием для команды, особенно после недавнего поражения в принципиальном дерби от «Олимпиакоса».

В текущем сезоне Евролиги Митоголу в среднем проводит на паркете 16 минут, набирая 6,1 очка и делая 3,5 подбора за игру. Его отсутствие ослабит ротацию «Панатинаикоса », который с результатом 12-7 занимает 5-ю строчку в турнирной таблице.