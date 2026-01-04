Джейлен Дюрен пропустит одну неделю, а Тобайас Харрис выбыл на две

«Детройт» обнародовал сведения о травмах Джейлена Дюрена и Тобайаса Харриса.

Лидер Восточной конференции «Детройт » на ближайшее время лишился двух ключевых игроков стартовой пятерки.

Центровой Джейлен Дюрен получил растяжение правого голеностопа. Команда сообщила, что повторная оценка его состояния пройдет через неделю. В нынешнем сезоне Дюрен заметно прибавил: в среднем набирает 17,9 очка (с процентом попаданий 63,3%) и делает 10,6 подбора за игру.

Форвард Тобайас Харрис получил растяжение связок тазобедренного сустава. Он выбыл как минимум на две недели. В текущем сезоне Харрис в среднем набирает 13,4 очка за игру, реализуя 33,3% трехочковых бросков.