Джейлен Дюрен пропустит одну неделю, а Тобайас Харрис выбыл на две
«Детройт» обнародовал сведения о травмах Джейлена Дюрена и Тобайаса Харриса.
Лидер Восточной конференции «Детройт» на ближайшее время лишился двух ключевых игроков стартовой пятерки.
Центровой Джейлен Дюрен получил растяжение правого голеностопа. Команда сообщила, что повторная оценка его состояния пройдет через неделю. В нынешнем сезоне Дюрен заметно прибавил: в среднем набирает 17,9 очка (с процентом попаданий 63,3%) и делает 10,6 подбора за игру.
Форвард Тобайас Харрис получил растяжение связок тазобедренного сустава. Он выбыл как минимум на две недели. В текущем сезоне Харрис в среднем набирает 13,4 очка за игру, реализуя 33,3% трехочковых бросков.
Опубликовал: opimakh.ilya
Источник: Yahoo Sports
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости