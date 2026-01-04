Чемпионат Италии. «Динамо Сассари» вырвал победу у «Брешии» в овертайме, «Милан» взял верх над «Удине» и другие результаты
Сегодня в рамках чемпионата Италии прошли шесть матчей.
«Динамо Сассари» обыграл «Брешию» в овертайме, «Милан» вырвал победу у «Удине».
Чемпионат Италии
Регулярный чемпионат
Положение команд: Виртус – 11-2, Брешия – 11-3, Трапани Шарк – 10-3, Дертона – 10-4, Милан – 10-4, Венеция – 9-4, Триест – 6-8, Варезе – 6-8, Наполи – 6-8, Динамо Сассари – 6-8, Ваноли Кремона – 6-8, Тренто – 6-8, Удине – 5-9, Канту – 3-11, Реджо-Эмилия – 3-11, Тревизо – 2-11.
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.
