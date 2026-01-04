  • Спортс
  • Баскетбол
  • Новости
  • Чемпионат Италии. «Динамо Сассари» вырвал победу у «Брешии» в овертайме, «Милан» взял верх над «Удине» и другие результаты
1

Чемпионат Италии. «Динамо Сассари» вырвал победу у «Брешии» в овертайме, «Милан» взял верх над «Удине» и другие результаты

Сегодня в рамках чемпионата Италии прошли шесть матчей.

«Динамо Сассари» обыграл «Брешию» в овертайме, «Милан» вырвал победу у «Удине».

Чемпионат Италии

Регулярный чемпионат

Положение команд: Виртус – 11-2, Брешия – 11-3, Трапани Шарк – 10-3, Дертона – 10-4, Милан – 10-4, Венеция – 9-4, Триест – 6-8, Варезе – 6-8, Наполи – 6-8, Динамо Сассари – 6-8, Ваноли Кремона – 6-8, Тренто – 6-8, Удине – 5-9, Канту – 3-11, Реджо-Эмилия – 3-11, Тревизо – 2-11.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.

Опубликовал: opimakh.ilya
logoчемпионат Италии
результаты
logoДинамо Сассари
logoМилан
logoТренто
logoДертона
logoТриест
logoБрешия
Удине
logoКанту
logoВиртус
logoВаноли Кремона
logoТрапани Шарк
logoРеджо-Эмилия
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости баскетбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Чемпионат Италии. «Варезе» обыграл «Наполи»
3 января, 19:14
Чемпионат Италии. «Милан» уверенно разобрался с «Кремоной», «Триест» уступил «Виртусу»
29 декабря 2025, 21:34
Чемпионат Италии. 34 очка Кайла Уилджера не спасли «Венецию» от поражения «Брешии», «Трапани Шарк» уступила «Варезе» и другие результаты
28 декабря 2025, 20:19
Главные новости
«Барса» обыграла «Реал» в класико. Хайлайты суперматча – на ВидеоСпортсе’‘
вчера, 21:23ВидеоСпортс"
НБА. «Бруклин» Дёмина обыграл «Денвер», «Кливленд» уступил «Детройту» и другие матчи
вчера, 20:42Live
Тайрик Джонс продолжит карьеру в «Олимпиакосе»
вчера, 20:37
ACB. «Барселона» обыграла «Реал» и прервала 9-матчевую серию поражений в класико, «Валенсия» разгромила «Манресу» и другие результаты
вчера, 20:23
Томислав Томович возглавит «Локомотив-Кубань» на следующей недели (Владимир Спивак)
вчера, 20:17
Зак Лоу: «Майами» дает категоричный отказ на все предложения по обмену Бэма Адебайо»
вчера, 19:17
Джеймс Боррего о Зайоне Уильямсоне: «Он свеж, агрессивен и сейчас по‑настоящему уверен в себе»
вчера, 18:47
Митч Джонсон о Келдоне Джонсоне: «Он – сердце и душа команды»
вчера, 18:22
Журналист SI Крис Мэнникс: «Даллас» активно пытается получить у «Атланты» пик «Пеликанс» 2026 года»
вчера, 17:22
«Он мне как брат, и это не изменится». Джимми Батлер поддержал Джонатана Кумингу на фоне пропусков матчей и разговоров об обмене
вчера, 16:20
Ко всем новостям
Последние новости
Чемпионат Турции. «Фенербахче» нанес «Бешикташу» первое поражение в чемпионате, «Анадолу Эфес» выиграл у «Мерсина» и другие результаты
вчера, 20:45
Антон Юдин о поражении от УНИКСа: «14% трехочковых в матче – это очень низкий для нас процент»
вчера, 18:03
Адриатическая лига. «Црвена Звезда» уверенно справилась с «Илирией», «Дубай» оказался сильнее «Сплита»
вчера, 17:53
Велимир Перасович: «Игры с ЦСКА, «Локомотивом» и «Зенитом» – особые. Баскетболисты хорошо это понимают»
вчера, 17:40
Евгений Пашутин о поражении от «Зенита»: «16 штрафных за четверть поломали наш ритм»
вчера, 16:36
Чемпионат Греции. «Панатинаикос» взял верх над «Кардицасом», «Арис» уступил «Олимпиакосу»
вчера, 15:50
Василий Карасев после победы над «Уралмашем»: «Многое не получалось, особенно в нападении. Видимо, салат Оливье еще выходит из игроков»
вчера, 14:34
Ростислав Вергун о поражении от МБА-МАИ: «В этой лиге нет слабых команд, если ты не готов добавить в конце, это сделает соперник»
вчера, 14:13
Йовица Арсич после матча с «Пари НН»: «Не помню, чтобы в Лиге ВТБ кто-то бросал хуже 50% со штрафных – это основная причина поражения»
вчера, 13:24
Динос Митоглу получил травму задней поверхности бедра
вчера, 12:10