Адриатическая лига. «Црвена Звезда» уверенно справилась с «Илирией», «Дубай» оказался сильнее «Сплита»

Сегодня в рамках Адриатической лиги прошли два матча.

«Црвена Звезда» без проблем обыграла «Илирию», «Дубай» на выезде победил «Сплит». Адриатическая лига Регулярный чемпионат Группа A Положение команд : Дубай ОАЭ – 11-0, Партизан Сербия – 10-1, Клуж Румыния – 9-3, Игокеа Босния и Герцеговина – 6-4, ФМП Сербия – 4-7, Борац Чачак Сербия – 3-8, Сплит Хорватия – 3-9, КРКА Словения – 3-9, Студентски центар Черногория – 2-10. Группа B Положение команд: Цедевита-Олимпия Словения – 10-2, Будучность Черногория – 9-2, Црвена Звезда Сербия – 8-3, Спартак Суботица Сербия – 6-6, Босна Роял Босния и Герцеговина – 5-6, Задар Хорватия – 4-8, Мега Сербия – 3-8, Илирия Словения – 3-9, Вена Австрия – 2-8. ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.