Джейлен Браун: Я – лучший двусторонний игрок в мире.

Форвард «Бостона » Джейлен Браун , набравший 50 очков в разгромной победе над «Клипперс» (146:115), поделился впечатлениями от своей игры и высказался о собственном статусе в НБА .

«Я просто хотел победить. Это была последняя игра в выездной серии – хотелось завершить ее на мажорной ноте. Я считаю, что я лучший двусторонний игрок в мире. Поэтому просто хотел выйти и доказать это.

Кавай (Ленард), безусловно, один из величайших двусторонних игроков в истории… Я хотел начать игру против него и всегда ищу такие противостояния. Таков мой настрой: мне нравится, когда я в сложной ситуации, когда люди сомневаются во мне. Это меня заряжает.

На разминке каждый бросок получался чистым, работа ног была отличной. Вчера вечером я танцевал сальсу… так что я чувствовал себя хорошо, как только вошел на арену. Ты просто плывешь по течению – это похоже на состояние потока.

Несколько раз я мог бросить по кольцу, но сделал правильный выбор: помог партнерам включиться в игру. Я просто хочу оставаться здоровым, продолжать играть в командный баскетбол и помогать команде одерживать больше побед», – заявил 29-летний баскетболист.