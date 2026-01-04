УНИКС официально объявил о переходе Тайрона Брюэра

УНИКС подписал контракт с американским форвардом Тайроном Брюэром.

Казанский УНИКС объявил о подписании контракта с американским форвардом Тайроном Брюэром до конца сезона-2025/26.

25-летний Брюэр, выпускник университета Алабамы, имеет трехлетний опыт выступлений в Европе. Текущий сезон он начинал в немецком клубе «Хемниц », где в чемпионате Германии в среднем набирал 12,9 очка и 3,4 подбора за игру. В 12 матчах Еврокубка его показатели составили 8,4 очка и 3,7 подбора.