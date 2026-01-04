Фото
0

УНИКС официально объявил о переходе Тайрона Брюэра

УНИКС подписал контракт с американским форвардом Тайроном Брюэром.

Казанский УНИКС объявил о подписании контракта с американским форвардом Тайроном Брюэром до конца сезона-2025/26.

25-летний Брюэр, выпускник университета Алабамы, имеет трехлетний опыт выступлений в Европе. Текущий сезон он начинал в немецком клубе «Хемниц», где в чемпионате Германии в среднем набирал 12,9 очка и 3,4 подбора за игру. В 12 матчах Еврокубка его показатели составили 8,4 очка и 3,7 подбора.

Опубликовал: opimakh.ilya
Источник: соцсети УНИКСа
logoУНИКС
Тайрон Брюэр
logoЕдиная лига ВТБ
переходы
logoХемниц 99
logoчемпионат Германии
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости баскетбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Единая лига ВТБ. 27 очков Ливая Рэндолфа принесли «Зениту» победу над «Пармой», УНИКС обыграл «Локомотив‑Кубань» в гостях и другие результаты
48 минут назад
УНИКС может усилиться Тайроном Брюэром из «Хемница» («Свободный агент»)
28 декабря 2025, 20:12
Единая лига ВТБ. ЦСКА справился с «Енисеем», УНИКС выиграл у «Уралмаша»
28 декабря 2025, 15:04
Главные новости
Единая лига ВТБ. 27 очков Ливая Рэндолфа принесли «Зениту» победу над «Пармой», УНИКС обыграл «Локомотив‑Кубань» в гостях и другие результаты
48 минут назад
Деррик Джонс травмировал колено в матче с «Бостоном»
сегодня, 14:50
Тест про главное баскетбольное открытие 2025 года
сегодня, 14:00Спецпроект
Ник Нерс: «Три матча подряд с одним составом – возможно, наш рекорд за последние 18 месяцев»
сегодня, 13:53
ACB. «Барселона» обыграла «Реал» и прервала 9-матчевую серию поражений в класико, «Валенсия» примет «Манресу» и другие матчи
сегодня, 13:40
НБА. «Бруклин» Дёмина сыграет с «Денвером», «Кливленд» примет «Детройт» и другие матчи
сегодня, 13:09
Чемпионат Испании. «Барселона» нанесла «Реалу» 2-е поражение в сезоне. ВидеоСпортс’’ показал матч в прямом эфире совместно с ТВ Старт
сегодня, 13:00Видео
Майк Браун о серии поражений «Никс»: «Это отличная возможность понять, из чего мы сделаны»
сегодня, 12:29
Джейлен Дюрен пропустит одну неделю, а Тобайас Харрис выбыл на две
сегодня, 11:56
Джейлен Браун: «Я – лучший двусторонний игрок в мире»
сегодня, 10:38
Ко всем новостям
Последние новости
Адриатическая лига. «Илирия» принимает «Црвену Звезду», «Сплит» встретится с «Дубаем»
18 минут назадLive
Чемпионат Греции. «Панатинаикос» взял верх над «Кардицасом», «Арис» уступил «Олимпиакосу»
19 минут назад
Чемпионат Италии. «Брешия» встречается с «Динамо Сассари», «Милан» сыграет с «Удине» и другие матчи
54 минуты назадLive
Василий Карасев после победы над «Уралмашем»: «Многое не получалось, особенно в нападении. Видимо, салат Оливье еще выходит из игроков»
сегодня, 14:34
Ростислав Вергун о поражении от МБА-МАИ: «В этой лиге нет слабых команд, если ты не готов добавить в конце, это сделает соперник»
сегодня, 14:13
Йовица Арсич после матча с «Пари НН»: «Не помню, чтобы в Лиге ВТБ кто-то бросал хуже 50% со штрафных – это основная причина поражения»
сегодня, 13:24
Чемпионат Турции. «Бешикташ» сыграет с «Фенербахче», «Анадолу Эфес» выиграл у «Мерсина» и другие матчи
сегодня, 12:54Live
Динос Митоглу получил травму задней поверхности бедра
сегодня, 12:10
Адриатическая лига. «Борац Чачак» уступил «Партизану», «Цедевита-Олимпия» крупно обыграла «Спартак Суботица»
вчера, 22:01
ACB. «Ховентуд» победил «Тенерифе», «Бреоган» обыграл «Уникаху» и другие результаты
вчера, 22:01