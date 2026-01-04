«Фенербахче» договорился о переходе Нандо де Коло

Нандо де Коло возвращается в «Фенербахче ». Согласно информации BasketNews, турецкий клуб договорился о переходе опытного французского разыгрывающего, с которым команда уже сотрудничала в прошлом (с 2019 по 2022 год).

38‑летний Нандо де Коло, двукратный победитель Евролиги, покинет французский «Виллербан». В текущем сезоне он – лидер команды и ее самый эффективный игрок: в среднем набирает 13,6 очка и отдает 4,7 передачи за матч.

Это серьезная потеря для «Виллербана », который находится в нижней части турнирной таблицы Евролиге, имея 6 побед после 19 игр.

Для «Фенербахче», который с 12 победами занимает 3-е место, возвращение де Коло – это ставка на опыт и стабильность в решающей фазе сезона.