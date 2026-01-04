  • Спортс
ACB. «Барселона» обыграла «Реал» и прервала 9-матчевую серию поражений в класико, «Валенсия» примет «Манресу» и другие матчи

Сегодня в рамках чемпионата Испании пройдут пять матча.

«Барселона» победила «Реал» и положила конец 9‑матчевой серии поражений в класико. Этот матч ВидеоСпортс’’ показал в прямом эфире совместно с ТВ Старт.

«Валенсия» встретится с «Манресой».

АСВ

Регулярный чемпионат

Положение командРеал – 12-2, Валенсия – 10-2, Барселона –10-4, Мурсия – 10-4, Тенерифе – 9-5, Ховентуд – 9-5, Уникаха – 8-6, Баскония – 7-5, Жирона – 6-7, Гран-Канария – 6-7, Бреоган – 6-8, Бильбао – 5-8, Манреса – 5-8, Форса Льейда – 5-8, Сарагоса – 4-8, Андорра – 4-9, Сан-Пабло Бургос – 3-11, Гранада – 1-13.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Опубликовал: opimakh.ilya
logoчемпионат Испании
результаты
logoФорса Льейда
logoБаскония
logoЖирона
logoРеал
logoМанреса
logoБарселона
logoСарагоса
logoВаленсия
logoБильбао
logoАндорра
