Чемпионат Греции. «Панатинаикос» взял верх над «Кардицасом», «Арис» уступил «Олимпиакосу»
Сегодня в рамках чемпионата Греции прошли три матча.
«Панатинаикос» справился с «Кардицасом», «Арис» проиграл лидеру чемпионата «Олимпиакосу».
Чемпионат Греции
Регулярный чемпионат
Положение команд: Олимпиакос – 12-0, Панатинаикос – 11-1, ПАОК – 9-3, АЕК – 8-4, Промитеас – 6-6, Ираклис – 6-6, Миконос – 6-6, Перистери – 5-7, Арис – 5-7, Кардицас – 4-8, Колоссос – 3-9, Марусси – 2-10, Паниониос – 1-11.
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
