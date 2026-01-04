0

Чемпионат Греции. «Панатинаикос» взял верх над «Кардицасом», «Арис» уступил «Олимпиакосу»

Сегодня в рамках чемпионата Греции прошли три матча.

«Панатинаикос» справился с «Кардицасом», «Арис» проиграл лидеру чемпионата «Олимпиакосу».

Чемпионат Греции 

Регулярный чемпионат

Положение команд: Олимпиакос – 12-0, Панатинаикос – 11-1, ПАОК – 9-3, АЕК – 8-4, Промитеас – 6-6, Ираклис – 6-6, Миконос – 6-6, Перистери – 5-7, Арис – 5-7, Кардицас – 4-8, Колоссос – 3-9, Марусси – 2-10, Паниониос – 1-11.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

