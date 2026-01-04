Джо Маззулла о 50 очках Джейлена Брауна: «Для меня как тренера было честью наблюдать за таким выступлением»

Маззулла о 50 очках Брауна: Для меня было честью наблюдать за таким выступлением.

Главный тренер «Бостона » Джо Маззулла прокомментировал выдающуюся игру Джейлена Брауна , который набрал 50 очков в матче против «Клипперс» (146:115).

«Для меня как тренера было честью наблюдать за таким выступлением. Он проявил себя в атаке – и, конечно, вы видите его бросковую эффективность, – но, на мой взгляд, его защита была потрясающей от начала до конца.

Он играл против двух великих игроков, с которыми уже давно соперничает. Это важная победа с точки зрения настроя… Такие соперники раскрывают в Джейлене лучшее, и он просто хочет соревноваться на высочайшем уровне.

Джейлен сам вызвался опекать Кавая Ленарда . С тех пор как я здесь, мне довелось тренировать игроков, которым важно побеждать, важна защита, важна команда. Это отражает ценности организации и лидерские качества, которые он демонстрирует», – отметил Маззулла.

Победа над «Клипперс» позволила «Селтикс» успешно завершить выездную серию (4-1) и улучшить баланс побед и поражений до 22-12.