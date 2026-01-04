Тренер «Лейкерс» раскритиковал команду за ошибки в комбинациях после тайм‑аутов.

Главный тренер «Лейкерс » Джей Джей Редик раскритиковал игроков за неспособность правильно разыгрывать запланированные комбинации и общую невнимательность на площадке.

«В матче с «Мемфисом » мы разыграли 12 комбинаций после тайм-аутов, из них 8 – неверно. Две попытки мы повторили, но снова исполнили неправильно. Одну пытались разыграть трижды – и тоже не смогли сделать это корректно.

Так что проблем с исполнением хватает. Понимаете, вы должны уметь перенести 30 секунд из блокнота на площадку. Это, конечно, разочаровывает», – заявил главный тренер «озерников».

Критика Редика прозвучала на фоне не лучшего отрезка для «Лейкерс», которые выиграли лишь 2 из последних 6 игр.