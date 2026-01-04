Чемпионат Турции. «Бешикташ» сыграет с «Фенербахче», «Анадолу Эфес» выиграл у «Мерсина» и другие матчи

Сегодня в чемпионате Турции пройдут четыре матча.

«Бешикташ» встретится с «Фенербахче» в матче лидеров чемпионата, «Анадолу Эфес» справился с «Мерсином ». Чемпионат Турции Регулярный чемпионат Положение команд:Бешикташ – 13-0, Фенербахче – 11-2, Бахчешехир – 11-3, Тюрк Телеком – 9-5, Трабзонспор – 9-5, Анадолу Эфес – 8-6, Эсенлер Эроспор – 8-6, Галатасарай – 7-6, Тофаш – 7-7, Петким Спор – 5-9, Бурсаспор – 5-9, Меркезефенди – 4-9, Мерсин – 4-10, Маниса – 3-10, Каршияка – 3-11, Бююкчекмедже – 2-11. ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.