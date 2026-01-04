  • Спортс
Единая лига ВТБ. 27 очков Ливая Рэндолфа принесли «Зениту» победу над «Пармой», УНИКС обыграл «Локомотив‑Кубань» в гостях и другие результаты

Сегодня прошли четыре матча в рамках регулярного сезона Лиги ВТБ.

«Зенит» одержал победу над «Бетсити Пармой» благодаря 27 очкам Ливая Рэндолфа.

УНИКС сумел обыграть «Локомотив‑Кубань» на выезде.

Единая лига ВТБ

Регулярный чемпионат

Положение команд: УНИКС – 17-2, ЦСКА – 16-2, Зенит – 12-6, Локомотив-Кубань – 12-7, Бетсити Парма – 12-7, МБА-МАИ – 10-8, Уралмаш – 6-12, Енисей – 6-12, Пари Нижний Новгород – 5-14, Автодор – 4-15, Самара – 1-16.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.

