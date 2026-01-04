Гилджес-Александер включил Пола Джорджа в Топ-4 лучших игроков в истории «Тандер»
ШГА составил «Гору Рашмор» из топовых игроков «Тандер».
Суперзвезда «Оклахомы» Шэй Гилджес-Александер назвал четверку лучших игроков в новейшей истории клуба.
Действующий MVP, который принес «Тандер» первое чемпионство в НБА, включил в «Гору Рашмор» Пола Джорджа, но не назвал себя.
«Расс, Кей Ди, Джеймс и Пол Джордж», – сказал канадский защитник.
ШГА оказался в «Оклахоме» в результате обмена из «Клипперс» с участием Джорджа.
