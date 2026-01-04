  • Спортс
Джо Маззулла: «Мне понравилась реакция Брауна на то, что его не выбрали игроком месяца. Понравилась его досада»

Джо Маззулла отметил важную черту Джейлена Брауна.

Главный тренер «Селтикс» Джо Маззулла отметил правильный настрой лидера команды Джейлена Брауна.

После объявления имен лучших игроков НБА по итогам декабря Браун произнес: «При все уважении, но ШГА и Брансон не были лучше меня».

«Мне понравилась реакция Брауна. Понравилась его досада. Я рад.

Он гордится тем, что является одним из лучших игроков лиги, и одним из лучших игроков нашей команды. Такое восприятие им данной новости мне нравится.

Надеюсь, он выместит свою злость на наших соперниках в течение следующего месяца», – произнес Маззулла.

В следующем же матче Джейлен повторил личный рекорд результативности в НБА.

Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: JB
