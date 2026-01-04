Стефен Карри набрал 20 очков в 3-й четверти матча с «Ютой»
Стефен Карри сумел набрать 20 очков за 3-ю четверть в игре с «Ютой».
«Голден Стэйт» одержал домашнюю победу над «Ютой» (123:114), во многом благодаря взрывной 3-й четверти своего лидера Стефена Карри. Именно этот рывок позволил команде отыграться и перехватить инициативу в матче.
За двенадцать минут 3-й четверти Карри набрал 20 очков, реализовав 6 из 8 бросков с игры, включая 4 трехочковых. Всего в матче 37‑летний разыгрывающий записал на свой счет 31 очко и 5 передач.
