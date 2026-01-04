Рич Пол о Бене Симмонсе: «Любишь либо то, что дает тебе игра, либо ты любишь саму игру»

Рич Пол назвал причину резкого падения Бена Симмонса.

Известный агент НБА Рич Пол поделился мнением о внезапном спаде в игре 29-летнего экс-участника Матча звезд Бена Симмонса, который на данный момент приостановил карьеру.

«Все, чего Бен хотел, случилось. Он был выбран под первым номером на драфте. Он стал лучшим новичком года. Он был постоянным участником Матча всех звезд. Он вошел в символическую сборную НБА. Он получил максимальный контракт.

Есть два пути к восприятию такого развития событий. Ты любишь либо то, что дает тебе игра, либо ты любишь саму игру... И вот ты играешь в баскетбол так долго, с самого детства. Ведь большинство детей не говорят: «Я хочу попасть в НБА и быть великим 15 лет». Нет, они просто мечтают попасть в НБА. Человек долго взбирается на гору, достигает пика, выдыхает и произносит: «Все, пора вниз на отдых». Но есть и такие, кто говорит: «Я хочу еще выше», – сказал Пол.