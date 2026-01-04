Джейлен Браун повторил личный рекорд результативности в победной игре с «Клипперс» – 50 очков
Джейлен Браун повторил личный рекорд результативности.
Форвард «Селтикс» Джейлен Браун набрал 50 очков в матче с «Клипперс» (146:115), которые перед этим одержали шесть побед подряд.
Данный результат стал повторением личного рекорда Брауна в НБА.
За 35 минут лидер «Бостона» реализовал 18/26 с игры. В его активе также 3 подбора и 5 передач.
Ранее в истории «Селтикс» лишь Джейсону Тейтуму (5 раз) и Лэрри Берду (4) удавалось провели несколько игр с 50 и более набранными очками.
Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: ESPN
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости