Джейлен Браун повторил личный рекорд результативности в победной игре с «Клипперс» – 50 очков

Джейлен Браун повторил личный рекорд результативности.

Форвард «Селтикс» Джейлен Браун набрал 50 очков в матче с «Клипперс » (146:115), которые перед этим одержали шесть побед подряд.

Данный результат стал повторением личного рекорда Брауна в НБА .

За 35 минут лидер «Бостона » реализовал 18/26 с игры. В его активе также 3 подбора и 5 передач.

Ранее в истории «Селтикс» лишь Джейсону Тейтуму (5 раз) и Лэрри Берду (4) удавалось провели несколько игр с 50 и более набранными очками.