«Выглядит отлично». Вембаньяма поедет со «Сперс» на выездной матч против «Гризлис»

Вембаньяма все ближе к возвращению в строй.

Центровой «Сан-Антонио » Виктор Вембаньяма поедет со командой на выездной матч против «Гризлис».

Француз пропустил два последних матча из-за повреждения колена.

«Выглядит отлично. Восстановительный процесс идет по плану. Ожидаю, что он поедет с нами в Мемфис», – сказал главный тренер техасцев Митч Джонсон .