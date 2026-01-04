На доске желаний сына Споэьстры заметили Янниса Адетокумбо

Сын главного тренера «Майами» Эрика Споэльстры показал, какую суперзвезду НБА хочет видеть во флоридской команде.

На доске желаний мальчика на 2026 год заметили форварда «Милуоки» Янниса Адетокумбо. «Хит» давно считаются одним из претендентов на греческого баскетболиста.

Доска желаний – это коллаж из картинок, цитат, фотографий и слов, отражающий цели, мечты и стремления ее обладателя.