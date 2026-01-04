Дени Авдия оформил трипл-дабл (29+11+10) в победном матче с «Сан-Антонио»

Форвард «Портленда» Дени Авдия оформил трипл‑дабл в матче против «Сперс».

Форвард «Портленда » Дени Авдия стал ключевой фигурой в победе своей команды над «Сан-Антонио» со счетом 115:110. Израильский игрок оформил свой третий в сезоне трипл-дабл, продемонстрировав универсальную игру в нападении.

За 39 минут на площадке Авдия записал на свой счет 29 очков, 11 подборов и 10 результативных передач, а также добавил блок-шот. Он стал одним из трех игроков «Портленда », преодолевших рубеж в 20 очков в этом матче, наряду с Донованом Клинганом (24 очка) и Тумани Камарой (20 очков).

Со стороны «Сан-Антонио » самыми результативными игроками стали Джулиан Шэмпени и Люк Корнет (оба – по 20 очков). При этом «Сперс» играли без травмированного лидера Виктора Вембаньямы (боль в колене) и защитника Девина Васселла (растяжение мышцы бедра).