Пи Джей Вашингтон получил травму голеностопа в матче с «Хьюстоном»

Форвард «Далласа» не смог доиграть матч с «Хьюстоном» из-за травма голеностопа.

«Даллас» понес кадровую потерю в матче с «Хьюстоном ». Форвард «Маверикс» Пи Джей Вашингтон досрочно покинул площадку из-за травмы правого голеностопа и не вернулся в игру. Инцидент произошел во 2-й четверти встречи.

Это уже не первая проблема с голеностопом у Вашингтона в текущем сезоне. При этом «Даллас » надеется, что повреждение не окажется серьезным, однако точный диагноз и сроки восстановления будут известны после дополнительного обследования.

В этом сезоне 27-летний баскетболист сыграл 30 матчей, набирая в среднем 14,7 очка, 7,4 подбора и 1,9 передачи за 31 минуту на площадке.