Лука Дончич играет через «сильную боль». Словенца беспокоит локоть и обе ноги (Lakers Daily)

Лука Дончич играет через не могу.

Суперзвезда «Лейкерс» Лука Дончич на данном этапе не готов на 100 процентов. Как рассказали источники Lakers Daily, словенец играет через «сильную боль» – его беспокоит левый локоть и обе ноги.

Отмечается, что Дончич проходит восстановительные процедуры в «круглосуточном режиме», чтобы выходить на площадку. 26-летний игрок не хочет пропускать матчи, поскольку «озерники» ранее лишились из-за повреждений Остина Ривза, Руи Хатимуры и Гэйба Винсента.

В 25 встречах сезона Лука набирает в среднем 33,6 очка, 8,1 подбора и 8,7 передачи.