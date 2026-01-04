Энтони Эдвардс: «Игроки «Миннесоты» по большей части не следуют плану на игру»
Энтони Эдвардс назвал одну из главных проблем «Вулвз».
Лидер «Миннесоты» Энтони Эдвардс объяснил нестабильное выступление команды в сезоне после победы над «Майами» (125:115).
Перед этой встречей «Вулвз» потерпели три поражения в четырех матчах.
«У Криса Финча был отличный план на игру. Чаще всего мы просто не следуем плану, но когда мы его слушаем и все выполняем, получается неплохо», – признался Эдвардс.
Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: Fadeaway World
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости