Энтони Эдвардс: «Игроки «Миннесоты» по большей части не следуют плану на игру»

Энтони Эдвардс назвал одну из главных проблем «Вулвз».

Лидер «Миннесоты» Энтони Эдвардс объяснил нестабильное выступление команды в сезоне после победы над «Майами» (125:115).

Перед этой встречей «Вулвз» потерпели три поражения в четырех матчах.

«У Криса Финча был отличный план на игру. Чаще всего мы просто не следуем плану, но когда мы его слушаем и все выполняем, получается неплохо», – признался Эдвардс.