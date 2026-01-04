Видео
Алперен Шенгюн выбыл в 1-й четверти матча с «Далласом» из-за травмы голеностопа

Алперен Шенгюн получил травму голеностопа в матче с «Далласом».

Центровой «Хьюстона» Алперен Шенгюн не смог доиграть матч с «Далласом» из-за травмы голеностопа. 23-летний баскетболист провел на площадке лишь 64 секунды.

Инцидент произошел в самом начале 1-й четверти во время борьбы за подбор. Шенгюн подвернул ногу и, прихрамывая, сначала направился на скамейку, а затем ушел в раздевалку.

Сначала клуб обозначил его статус как «под вопросом», но вскоре заявил, что игрок не вернется в игру. «Рокетс» в итоге уступили со счетом 114:110.

Травма угрожает прервать выдающийся сезон Шенгюна, в котором он показывает лучшую результативность в карьере: в среднем 21,8 очка, 9 подбора и 6,5 передачи за игру.

Опубликовал: opimakh.ilya
Источник: страница ClutchFans в соцсети Х
logoХьюстон
logoДаллас
травмы
logoНБА
logoАлперен Шенгюн
