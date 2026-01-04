Майкл Портер: «Готов играть за любую команду, которая оценит мои умения»

Майкл Портер отреагировал на слухи про обмен.

Форвард «Нетс» Майкл Портер заявил, что готов к любому повороту в карьере на фоне слухов про возможный обмен перед дедлайном.

«В «Бруклине» мне очень нравится. Но, какая бы команда не захотела видеть меня у себя и не оценила мои умения, мне хочется быть именно там.

Мне кажется, здесь мне тоже рады… как я уже говорил, если они захотят видеть меня у себя, я с удовольствием останусь», – заявил 27-летний баскетболист.

Претендентами на Портера называются «Голден Стэйт», «Чикаго», «Милуоки» и «Детройт».